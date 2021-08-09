Минпромторг обещает разработчикам беспилотных автомобилей субсидию 500 тыс. рублей

Министерство промышленности и торговли России может выдать субсидию в размере до полумиллиона рублей разработчикам беспилотных автомобилей для испытания высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Предельный размер субсидии за оценку одного высокоавтоматизированного транспортного средства, проводимую испытательной лабораторией, составляет не более 500 тыс. руб. и включает компенсацию затрат на заработную плату сотрудников, непосредственно занятых в проведении работ, страховые взносы, расходные материалы и накладные расходы», — сообщили в Минпромторге.

Ранее стало известно, что Минтранс ожидает снижения числа погибших в ДТП при запуске беспилотных автомобилей.

Одной из первых трасс, на которых будет применена новая система с «беспилотниками» станет М-11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург.