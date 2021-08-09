В институте РАН рассказали о планах послать ученых в космос

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН рассматривает возможность формирования группы ученых, которых можно было бы послать в космос для проведения экспериментов, рассказал ТАСС заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ Юрий Смирнов.

«Это очень интересная идея. Мы рассматриваем возможность создания группы специалистов, кто может проводить исследования, выполнение которых возможно только профессионалом, в условиях космического полета», — заявил ученый.

Смирнов поделился, что многие молодые сотрудники ИМБП мечтают стать космонавтами — по его словам, наличие профильных специалистов в космосе может быть полезным. Он напомнил, что выполнение некоторых экспериментов возможно лишь человеком с профильным образованием.

«Какие-то инвазивные методики или биологические эксперименты, при выполнении которых необходимы специализированные навыки. В принципе, это может изменить научную программу», — считает Смирнов.

Ранее стало известно что американское агентство NASA ведет поиски добровольцев, готовых за плату провести год, имитируя изоляцию на Марсе.