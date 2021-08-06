Virgin Galactic открыла продажу билетов на полеты в космос стоимостью $450 000

Компания Virgin Galactic, в экипаже корабля которой осуществил суборбитальный полет миллиардер Ричард Брэнсон, объявила о начале продажи билетов на полеты в космос стоимостью $450 000, сообщает The Guardian.

В Virgin Galactic уточняют, что для желающих отправиться в космос будет три потребительских предложения: одноместное место, многоместный пакет и выкуп на весь рейс в космос.

Ранее мэр украинского Днепра заявил, что готовится к полету в космос.

Первые билеты на будущие рейсы в космос будут, по словам представителей Virgin Galactic, будут распроданы среди тех, кто первыми обратили внимание на предложение.

70-летний Брэнсон вместе с командой из 5 человек совершил 11 июля полет к границе космоса. Это было сделано с помощью ракетоплана VSS Unity, созданного специалистами Virgin Galactic. Запуск был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America в Нью-Мехико.