Японские ученые рассылали по почте сушеную сперму мышей

Новый способ хранения образцов спермы млекопитающих изобрели японские ученые из Университета Яманаси — высушивание ее при низких температурах позволяет создать нетребовательные ко внешним условиям образцы, которые сохраняют способность к оплодотворению даже после обычной пересылки по почте. Подробнее об этом исследователи рассказали в статье в журнале iScience.

Иногда ученым приходится отправлять сперму лабораторных животных на большие расстояния, в том числе и в космос — например, для выведения на космических станциях мышей и изучения того, как на млекопитающих влияет космическая радиация. Но флаконы, в которых обычно отправляют сперму, хрупкие и ненадежные, кроме того, из-за особенностей хранения они позволяют отправить лишь небольшое количество биоматериала.

Ранее в поисках более эффективного метода консервации исследователи прибегли к лиофилизации — способу, при котором вещество замораживается, а потом помещается в вакуумную камеру. Так получают, например, растворимый кофе и сухую плазму донорской крови. Лучшей основой для хранения стала бумага для взвешивания, которая отличается от обычной гладкой поверхностью из-за направленных в одну сторону волокон. Она оказалась самой простой в обращении, а восстановленная с нее сперма давала наибольший процент потомства. Эксперименты показали, что в таком виде биоматериал можно успешно отправлять на МКС, хранить там и использовать.

Чтобы проверить, как лиофилизованная сперма перенесет более «земные» условия и ситуации, например, поездки, ученые отправляли друг другу по почте открытки, прикрепив к ним образцы биоматериала. Оказалось, даже попутешествовав, сперматозоиды были в достаточно хорошей сохранности, чтобы с их помощью можно было получить потомство.

Исследователи рассчитывают, что новый подход значительно расширит возможности хранения и транспортировки образцов спермы мышей и других млекопитающих для экспериментов. В будущем они также планируют выяснить, как долго образцы могут храниться при комнатной температуре.