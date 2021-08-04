В Роскосмосе назвали массу космического мусора на орбите Земли

В настоящее время на орбитах Земли находится космический мусор общей массой более семи тысяч тонн. Об этом сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.

«Если собрать весь космический мусор, находящийся на орбитах вокруг Земли, получится более семи тысяч тонн, это вес груженого железнодорожного состава из более чем 70 вагонов», — отметили в госкорпорации.

Уточняется, что каждый день автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

Ранее генеральный конструктор корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Владимир Пасынков предложил создать систему высокоточного обнаружения космического мусора. Эта система сможет заранее определять место падения крупных, не сгоревших фрагментов космического мусора и избежать техногенных катастроф.