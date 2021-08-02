Рогозин предложил создать на российской орбитальной станции модуль для туристов

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) туристический модуль. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в субботу во время заседания Научно-технического совета Роскосмоса обсуждалось создание РОСС.

«Я предложил в проект создание отдельного модуля для посещения», — сказал глава корпорации на лекции в рамках Летней космической школы.

При этом он отметил, что Роскосмос не будет заниматься суборбитальными полетами, как американские миллиардеры. «Это больше дело частных компаний», — заявил Рогозин.

По его словам, корпорация будет развивать направление космического туризма в части развития орбитальной пилотируемой программы.

31 июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета (НТС) Роскосмоса по вопросу дальнейшей эксплуатации Международной космической станции. Главные инструкторы пришли к выводу, что использование российского сегмента МКС после 2024 года создаст дополнительные риски из-за плохого состояния оборудования. Также совет рекомендовал принять решение о начале технической проработки проектного облика новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС).