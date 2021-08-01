Ученые обнаружили сходство геномов человека и кота

В геномах человека и кошки оказалось гораздо больше сходств, чем в сравнениях «человек — собака» и «человек — крыса», заявили ученые из Университета Миссури в своем исследовании.

«За исключением приматов, сравнение кошки и человека — одно из самых близких, которые вы можете получить», — заявил автор исследования Лесли Лайонс, ученый-ветеринар, специализирующийся на генетике кошек.

Лайонс отмечает, что кошки гораздо эффективнее собак или крыс могут использоваться для исследований болезней человека, а также 95% материала ДНК, который не участвует в формировании белков — основы нашего организма.

«Поскольку мы обнаружили, что, возможно, у кошек более похожий [на человеческий — «Газета.Ru»] интервал между генами, то, возможно, это поможет нам расшифровать что происходит с людьми. Работа с приматами обходится дорого, но доступность кошек и послушный характер делают их одними из наиболее подходящих животных, с которыми можно работать, чтобы понять геном человека», — считает Лайонс.

Ранее ученые выяснили, какие животные восприимчивы к COVID-19.