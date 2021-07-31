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Космонавт раскрыл подробности инцидента с вылетевшим болтом из модуля «Наука» на МКС

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NASA

Российский космонавт Олег Новицкий рассказал подмосковному центру управления полетами, что новый модуль «Наука» работает исправно, однако во время открытия люка из него вылетел болт. Об этом следует из переговоров экипажа, которые транслирует NASA.

«Визуально все было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», — сказал Новицкий, отвечая на вопрос о состоянии модуля.

Модуль «Наука» был запущен 21 июля с Байконура тяжелой ракетой «Протон-М».

Накануне многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции. Стыковка к станции была произведена в автоматическом режиме. Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.

Позднее произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука», что привело к изменению ориентации МКС. После этого специалисты на Земле вернули под контроль Международную космическую станцию.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» не планирует создавать комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля «Наука».

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