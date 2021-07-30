Ученые рассказали о риске появления устойчивого штамма коронавируса

Европейские биологи смоделировали вероятность появления устойчивого к существующим вакцинам штамма вируса SARS-CoV-2 в условной популяции из 10 млн человек, которые вакцинируются. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Согласно публикации, наибольшая вероятность появления вакцинорезистентного штамма наступает, когда вакцинировано около 60% населения, а наименьшая — при 100%. По мнению авторов, во избежании особо опасных вариантов коронавируса, необходимо ускорить темпы вакцинации, а также продолжать соблюдать все меры безопасности, включая ношение масок до конца пандемии.

Исследователи из Швейцарии, Австрии и Испании под руководством Федора Кондрашова из Медицинской школы Женевского университета построили модель эволюции в течение трех лет вируса SARS-CoV-2. Модель учитывала уровень вакцинации, частоту мутаций и изменение скорости передачи в зависимости от внешних вмешательств, таких как введение ограничений и социальное дистанцирование.

Авторы исследования утверждают, что достижение уровня 60% вакцинированного населения является самым опасным моментом, когда нельзя ослаблять ограничения.

«Если мы ослабим использование масок и социальное дистанцирование, когда большинство людей в популяции вакцинировано, вероятность появления устойчивого штамма сильно увеличится», — сказано в пресс-релизе.

Ранее в России ученые выявили мутацию, помогающую коронавирусу обходить иммунитет.