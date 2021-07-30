Российский экипаж МКС перешел на модуль «Наука»

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту МКС, впервые зашли в многоцелевой лабораторный модуль «Наука», сообщила корпорация «Роскосмос» в Twitter.

«Международная космическая станция и многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — теперь единое целое», — говорится в сообщении.

На борту модуля космонавты выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы, уточнили в «Роскосмосе».

Ранее 29 июля МКС произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука». В дальнейшем ситуация была стабилизирована. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что возможной причиной несанкционированного включения двигателей мог стать человеческий фактор.

Позже стало известно, что конфигурация МКС может быть изменена после инцидента с «Наукой»