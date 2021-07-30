Рогозин назвал возможную причину нештатного включения двигателей «Науки»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» сказал, что возможной причиной несанкционированного включения двигателей модуля «Наука» мог стать человеческий фактор, сообщает РИА «Новости».

По его словам, специалист Центра управления полетами не предусмотрел возможность ошибки. Рогозин предполагает, что после успешной стыковки «Науки» с МКС «люди в каком-то смысле расслабились».

«Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было тут же скомпенсировано нашими, российскими двигателями на модуле «Звезда» и на нашем грузовом корабле «Прогресс». — пояснил Рогозин.

Ранее в NASA заявили, что рады сохранности МКС после происшествия с «Наукой».

До этого на МКС произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука». В дальнейшем ситуация была стабилизирована.