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Конфигурация МКС может быть изменена после инцидента с «Наукой»

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«Роскосмос»

Ситуация с топливной системой модуля «Наука» и незапланированное включение двигателей заставят Роскосмос изменить конфигурацию российского сегмента МКС для поддержания ее ориентации в будущем. Такое мнение высказал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

«Если бы все было хорошо, топливная система «Науки» продолжала бы использоваться, как сейчас используется топливная система модуля «Звезда», которая включает свои двигатели, когда на агрегатном отсеке нет «Прогресса». Для этого он использовал бы свое топливо или топливо, перекачанное из ФГБ «Заря», — рассказал Хохлов «Газете.Ru». — Если двигатели МЛМ «Наука» не будут использоваться, то к его надирному стыковочному узлу потребуется пристыковать корабль «Прогресс», чтобы использовать для ориентации станции его двигателями. В дальнейшем, после стыковки узлового модуля «Причал», «Прогрессы» будут стыковаться на его надирный комбинированный стыковочный узел».

По словам эксперта, сейчас самый главный вопрос, на который нет ответа, — состояние топливной системы «Науки». «Мы не понимаем состояние топливной системы и будет ли она использоваться для перекачки топлива в дальнейшем».

Накануне после успешной стыковки модуля «Наука» произошло незапланированное включение двигателей модуля, что привело к изменению ориентации МКС. Затем специалисты на Земле сумели вернуть под контроль Международную космическую станцию, а в Роскосмосе сообщили, что работают «с остатками топлива».

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