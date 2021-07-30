Российские космонавты могут временно перейти в сегмент США из-за ситуации на модуле «Наука»

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу, 30 июля, могут временно перебраться в американский сегмент, чтобы специалисты привели топливную систему модуля «Наука» в безопасное состояние за счет продувки магистралей гелием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосидэ и француз Том Песке.

Ранее многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции. Стыковка к станции была произведена в автоматическом режиме. Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.

Позднее произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука», что привело к изменению ориентации МКС. Затем специалисты на Земле сумели вернуть под контроль Международную космическую станцию.

Специалисты NASA заявили, что не зафиксировали никакого ущерба Международной космической станции (МКС) от незапланированного запуска двигателей на модуле «Наука».