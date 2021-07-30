В аргентинской пещере обнаружена челюсть гигантской летучей мыши-вампира

В Аргентине, в одной из пещер недалеко от города Мирамар, археологи обнаружили челюсть древней гигантской летучей мыши-вампира, сообщает The Daily Mail.

Возраст находки составляет около 100 000 лет, что говорит о том, что эта летучая мышь-вампир жила в эпоху плейстоцена. Составляя ее общий размер на основе находки, ученые пришли к выводу, что этот вампир на 30% больше любого ныне живущего родственника.

«Это единственное семейство летучих мышей в мире, [которое] вызывает любопытство у легенд Трансильвании и ее жуткого графа Дракулы», — заявил палеонтолог Мариано Магнуссен из Музея естественных наук Мирамара в Аргентине.

По словам ученого, окаменелости в пещере, где обнаружили челюсть этой летучей мыши, позволяют утверждать, что этот вид вымер всего несколько сотен лет назад.

«Плохо только то, что они могут передавать бешенство или другие болезни, если они инфицированы. Несомненно, их доисторические представители вели себя также», — сравнил Магнуссен древнее животное и его ныне существующие родственные виды.

Ранее бешеная летучая мышь пробралась в зоопарк в Небраске.