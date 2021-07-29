Рогозин рассказал о ситуации на борту МКС после инцидента с модулем «Наука»

На борту Международной космической станции (МКС) все в порядке, а экипаж отдыхает. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«На МКС порядок. Экипаж отдыхает. И вам советую», — написал он.

Ранее многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции. Стыковка к станции была произведена в автоматическом режиме. Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.

Позднее произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука», что привело к изменению ориентации МКС. Затем специалисты на Земле сумели вернуть под контроль Международную космическую станцию.