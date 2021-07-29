Илон Маск поздравил Рогозина со стыковкой модуля «Наука» к МКС

Глава Tesla Илон Маск в своем Twitter поздравил главу госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции.

К поздравлениям присоединились глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон и заместитель администратора НАСА Памела Мелрой.

«Потрясающе наблюдать успешную стыковку нового лабораторного модуля Роскосмоса «Наука»! «Наука» и робот-манипулятор, который он несет, помогут нам сделать еще больше открытий на борту Международной космической станции», — написала она.

Ранее модуль «Наука» успешно пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции. Стыковка к станции была произведена в автоматическом режиме. Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.

Запуск модуля был запланирован на май 2021 года, но как сообщал в декабре Дмитрий Рогозин, в случае необходимости дополнительных проверок он может быть перенесен на июль.