Ученые из Германии создали нанотела, заменяющие вакцину против COVID-19

Ученые из Института биофизической химии Макса Планка в Геттингене и Университетского медицинского центра Геттингена создали нанотела, которые по своим свойствам аналогичны вакцине против коронавируса. Об этом сообщает научно-исследовательская организация «Общество Макса Планка».

«Впервые они сочетают в себе исключительную стабильность и выдающуюся эффективность против вируса и его «альфа»-, «бета»-, «гамма»- и «дельта»-мутантов», — цитирует организация директора Института биофизической химии Макса Планка Дирка Герлиха.

Основой молекул нанотел стали иммунные белки альпаки, которые эффективно противостоят вторжению вируса в организм. Их, в частности, можно использовать для ингаляции, чтобы уничтожить инфекцию в дыхательных путях.

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