Модуль «Пирс» «похоронили» на кладбище космических кораблей

Модуль «Пирс», отстыковавшийся от Международной космической станции, был «похоронен» на кладбище космических кораблей – на дне Тихого океана. Об этом сообщает Роскосмос в своем Twitter.

«Несгораемые элементы были затоплены на «кладбище космических кораблей» в несудоходной части Тихого океана — в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго», — подчеркнули в Роскосмосе.

Отмечается, что время затопления модуля совпало с расчетным.

Модуль «Пирс» использовался в качестве стыковочного отсека для российских кораблей около 20 лет. Его запуск состоялся 15 сентября 2001 года.

До ноября 2020 года космонавты совершали из «Пирса» выходы в открытый космос по российской программе МКС, а в ноябре 2020 года и июне текущего года российские члены экипажа использовали для этих целей соседний модуль «Поиск».

Теперь его место займет многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

Ранее многофункциональный лабораторный модуль «Наука» был успешно выведен ракетой-носителем «Протон-М» на околоземную орбиту. Ожидается, что его стыковка с МКС произойдет 29 июля 2021 года.