Ученые выяснили, что седые волосы могут восстановиться во время отпуска

Во время отпуска седые волосы могут восстановить свой цвет. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете, передает The Epoch Times.

Исследователи изучили состояние волос 14 человек, которые также описывали стрессовые ситуации в течение дня. После этого выяснилось, что добровольцы во время отдыха испытывали меньше стресса, поэтому цвет волос восстанавливался.

Ранее ученые из университета Нью-Йорка выяснили, как можно замедлить старение человека.

Специалисты установили, что первые признаки старения мозга появляются к 47 годам, а к 60-летнему возрасту скорость деградации когнитивных способностей достигает пика. Тем не менее, этот процесс можно предотвратить или обратить вспять на основе изменений в рационе питания, которые включают в себя минимизацию потребления простых углеводов.