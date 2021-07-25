Расстыковка модуля «Пирс» с МКС перенесена на 26 июля

Отстыковка старого российского модуля «Пирс» от Международной космической станции отложена на 26 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственную корпорацию «Роскосмос».

«Специалисты на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля «Пирс», — заявили в «Роскосмосе».

Уточняется, что расстыковка запланирована на 13.56 мск 26 июля.

Благодаря отстыковке модуля «Пирс» удастся освободить достаточное количество места для многофункционального лабораторного модуля «Наука», который запустили с космодрома Байконур. Стыковка «Науки» намечена на 29 июля 2021 года в 16.26 по московскому времени.

Сегодня российский сегмент МКС состоит из двух больших модулей — «Заря» и «Звезда» — и трех малых: стыковочный отсек «Пирс», малый исследовательский модуль «Рассвет» и малый исследовательский модуль «Поиск».