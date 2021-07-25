В Японии начались испытания лекарства от коронавируса

Японская фармацевтическая компания Shionogi начала испытания лекарства от коронавируса на людях. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Представители фирмы рассказали, что идет разработка таблеток, которые нужно будет принимать раз в день. Как заявил руководитель Shionogi Исао Тесироги, препарат нейтрализует вирус за пять дней после первого приема.

Испытания будут продолжаться до следующего года. В них участвуют до ста японцев. Если тестирования завершатся успешно, компания рассчитывает начать сотрудничество с крупными международными корпорациями.

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