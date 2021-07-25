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Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о коронавирусе

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National Institute of Allergy and Infectious Diseases/Reuters

Медицинский исследователь, глава благотворительного фонда Wellcome Trust Джереми Фаррар обвинил британский медицинский журнал The Lancet сокрытии данных по коронавирусу, передает Daily Mail.

В своей книге он утверждает, что журнал имел эксклюзивный доступ к научным работам, которые подтверждали передачу патогена от человека к человеку, однако скрывал их. Эта информация была известна издателям с начала пандемии, однако The Lancet решил не публиковать первые исследования китайских ученых и не прислушались к советам ведущих эпидемиологов.

Также своевременно не были опубликованы данные, что вирус может передаваться бессимптомными носителями.

По мнению Фаррары, если бы эта информация появилась в открытом доступе раньше, то могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Он добавил, что скорость, вероятно, важнее всего остального во время вспышек заболеваний.

Эксперт напомнил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда были зафиксированы первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, заключил медицинский исследователь.

Ранее сообщалось, что Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения коронавируса.

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