В России предлагают создать систему высокоточного обнаружения космического мусора

Генеральный конструктор корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Владимир Пасынков предложил создать систему высокоточного обнаружения космического мусора, сообщает РИА «Новости».

«У нас сейчас есть новая технологическая разработка - малогабаритная ретрорефлекторная система класса «пирамида», состоящая из четырех уголковых отражателей. Система получилась очень легкой — 40 граммов. Мы предложим «Роскосмосу» оснастить ею ступени ракет-носителей, разгонные блоки и космические аппараты», — заявил Пасынков на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

По словам генерального конструктора, эта система сможет заранее определять место падения крупных, не сгоревших фрагментов космического мусора и избежать техногенных катастроф.

Ранее стало известно, что России появится система связи боевых самолетов нового поколения.

Благодаря этой аппаратуре самолеты смогут по-новому обмениваться информацией, также она будет меньше по размерам и массе.