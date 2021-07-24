Отстыковку российского модуля «Пирс» от МКС отложили в третий раз

Отстыковка старого российского модуля «Пирс» от Международной космической станции отложена в третий раз: с 25 на 26 июня. Об этом сообщил командиру станции Акихико Хосиде специалист хьюстонского центра управления полетами, передает РИА «Новости».

«Расстыковка «Прогресса» с «Пирсом» теперь сдвинута на утро понедельника», — сказали во время переговоров.

Благодаря отстыковке модуля «Пирс» удастся освободить достаточное количества места для многофункционального лабораторного модуля «Наука», который днем ранее запустили с космодрома Байконур. Стыковка «Науки» намечена на 29 июля 2021 года в 16:26 по московскому времени.

Сегодня российский сегмент МКС состоит из двух больших модулей — «Заря» и «Звезда» — и трех малых: стыковочный отсек «Пирс», малый исследовательский модуль «Рассвет» и малый исследовательский модуль «Поиск».