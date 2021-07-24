Ученые узнали, чем питались собаки неандертальцев по окаменевшим фекалиям

Ученые выяснили, чем питались собаки, принадлежащие людям в каменном веке, проанализировав окаменевшие экскременты животных. Результаты исследования опубликовал Journal of Archaeological Science: Reports.

Оказалось, что собаки, которые жили на территории современной Смоленской области около 11 тыс. лет назад, употребляли в пищу рыбу и объедки со стола хозяев. На это указали копролиты — паразиты, которые были обнаружены в окаменевших экскрементах.

«Остатки пищи могут рассказать не просто о диете конкретного существа, но и о составе флоры и фауны региона, о занятиях местного населения, климате и многом другом», – приводятся слова Екатерины Долбуновой, одного из авторов исследования.

Ранее археологи обнаружили новый вид человека, жившего около 140 тыс. лет назад на территории современного Израиля.

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили окаменелости в 2010 году неподалеку от города Рамла в центральной части Израиля, вблизи цементного завода «Нешер». На глубине восьми метров археологи наткнулись на каменные орудия труда, останки людей и большого количества животных, включая лошадей, оленей и ныне вымерших туров.