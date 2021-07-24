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SpaceX запустит аппарат НАСА для миссии на спутник Юпитера

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SpaceX

Ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX осуществит запуск миссии НАСА к спутнику Юпитера в 2024 году, сообщило американское космическое агентство.

«НАСА выбрало компанию Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) из Хоторна, Калифорния, для предоставления услуг по запуску первой миссии Земли для проведения подробных исследований спутника Юпитера, Европы. Миссия Europa Clipper будет запущена в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy из Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида», — говорится в сообщении.

По информации НАСА, «Europa Clipper» проведет подробный обзор спутника и применит «комплексный набор научных инструментов», чтобы выяснить, есть ли на Европе условия, подходящие для жизни.

Уточнятся, что общая стоимость контракта составляет около $178 млн.

Европа — шестой по отдаленности от планеты спутник Юпитера, по размеру немногим меньше Луны. Обнаружена в 1610 году Галилео Галилеем.

Ранее марсоход НАСА Perseverance закончил тестирование приборов и приступил к выполнению своей основной задачи — поиску признаков жизни на Красной планете.

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