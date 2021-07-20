Иммунолог посоветовала сделать анализ крови перед прививкой против COVID-19

Вакцинацию против коронавируса стоит проходить в здоровом состоянии, при отсутствии воспалительных реакций в организме. Об этом заявила в эфире «Радио 1» профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог Наталья Калинина.

«Прививаться можно, если анализ показывается отсутствие воспалительной реакции. Надо обязательно обратить внимание вот на какой показатель: нет ли увеличения числа лейкоцитов. Это первое. Второе – надо обязательно посмотреть, нет ли увеличения эозинофилов и базофилов. Почему? Потому что это показатель, который характеризует аллергию. Эозинофилов должно быть не более 5, а базофилов – не более 1%», — сказала эксперт.

В случае, если один из этих показателей повышен, стоит отложить вакцинацию, считает иммунолог. При этом максимально медицинский отвод действует месяц, отмечает она. Если после показатели не возвращаются в норму в течение этого периода, врачи должны принять коллегиальное решение, можно ли прививать человека и какой вакциной.

«В некоторых случаях вакцинация рекомендована в условиях стационара – под наблюдением специалистов», — подчеркнула Калинина.

Ранее в Минздраве напомнили, что в день вакцинации от коронавируса не рекомендуется ходить в баню, употреблять алкоголь, а также следует отказаться от больших физических нагрузок.