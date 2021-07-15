В Польше найден нацистский бункер с минеральной водой

Польские археологи исследуют фашистский бункер, построенный немцами во время Второй мировой войны в городе Люблине. Ученые обнаружили пули советского и немецкого производства и сделали вывод, что в 1944 году во время освобождения Польши красноармейцы вели с фашистами ожесточенные бои внутри укрепления. Открытие было сделано рабочими, которые строили подземный паркинг для нового жилого дома, пишет издание First News.

Строители сообщили в местное управление по охране памятников об обнаружении бункера вермахта на улице Спокойной в черте польского города Люблина. Укрепление находилось на семь метров ниже уровня земли и располагалось под уже не существующим комплексом текстильных учебных заведений. Внутрь огромного деревянного сооружения вела лестница, от которой расходились три подземных коридора, каждый со своими стенами и потолками, укрепленными деревянными балками. Как показали результаты предварительных раскопок, проведенных до изучения внутренних пространств бункера, на север в сторону улицы Чеховской уходил коридор длиной около семи метров. На запад была ориентирована секция около пяти метров в длину. Самый длинный, протяженностью около 20 метров, южный коридор имел в конце ответвление на запад, от которого в свою очередь уходил небольшой коридор на север.

Внутри, помимо отстрелянных частей боеприпасов, исследователи также обнаружили несколько бутылок с минеральной водой производства Германии и Чехии. В итоге на время раскопок стройку было решено приостановить. Как сообщили исследователи, все укрепление будет аккуратно извлечено из земли и изучено, после чего застройщик сможет спокойно продолжить работу.

«Действовать надо с огромной осторожностью. Пока мы не знаем, что еще может быть найдено внутри. Сейчас необходимо проверить, нет ли внутри неразорвавшихся бомб», — напомнил доктор Копцовский, участник раскопок.