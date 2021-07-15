Российский космонавт поделился отношением к туристам на МКС

Российский космонавт Олег Новицкий заявил, что присутствие туристов на борту Международной космической станции может привести к неудобствам для профессионалов в составе экипажа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Новицкого, туристы также могут негативно повлиять на выполнение утвержденной программы на МКС.

«Работать с туристами было бы интересно, но на данный момент конфигурация станции, ее цели и задачи заточены под профессиональных космонавтов, и нахождение туристов здесь, наверное, будет накладывать какие-то неудобные моменты для работы профессионалов», — объяснил Новицкий.

Он добавил, что для организации туристических полетов надо предусмотреть специальные станции, предназначенные для посещения. Таким образом получится избежать «вмешательства» туристов в работе экипажа, отметил космонавт.

Ранее сообщалось, что треть россиян хотела бы полететь на МКС. 43% респондентов ответили, что хотели бы поехать в тур на космодромы Байконур и Восточный.

Также Новицкий рассказал, как информация с МКС передается на Землю.