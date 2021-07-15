Российский НИИ предлагает разработать посудомоечную и стиральную машину для космонавтов

Специалисты Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) планируют с 2022 года начать разработку стиральной и посудомоечной машины для применения космонавтами, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что ходе заседания научно-технического совета был рассмотрен вопрос создания комплекса, который должен включать «оборудование для проведения водных процедур и стирки (мытье лица, тела и головы, стирка и санитарная обработка одежды, возможно устройство для мытья посуды и принадлежностей)».

Исследователи предлагают использовать стиральную машину не только на космической станции ,но и и лунной базе. Ожидаются, что космонавтам будут доступны два вида стирки — «сухая» с использованием углекислого газа и «мокрая» с использованием воды.

Работы по этим предложениям предлагалось включить в план деятельности НИИ на 2022-2025 годы, говорится в отчете института.

Ранее сообщалось, что НИИхиммаш планирует разработать космическую систему переработки углекислого газа.