Назван возраст знаменитого голого великана, высеченного кем-то на холме в Англии

Археологам из Великобритании удалось установить период постройки гигантского геоглифа Великан из Серн-Эббас, также известного под названием «Грубый мужик». Об этом сообщила National Trust (британская организация по охране исторических памятников и достопримечательностей), которая организовала работу ученых.

В марте 2020 года археологи отправились в английское графство Дорсет, чтобы установить возраст и предназначение гигантского геоглифа — «Великана из Серн-Эббас». Многие поколения исследователей пытались понять, кто и зачем вырезал на склоне крутого холма гигантскую (55 м в высоту и 51 м в ширину) фигуру обнаженного мужчины с эрегированным фаллосом и палицей в руке.

Ученые выдвигали различные версии, называя этот геоглиф символом плодородия железного века, изображением Геракла времен Римской империи и даже пародией на английского государственного деятеля XVII века Оливера Кромвеля. Также по одной из легенд фигура была вырезана вокруг тела убитого местными жителями великана.

С помощью особого метода датирования (ОСЛ-датирования) в старинном споре ученых была поставлена точка. Метод позволил установить, когда минералы в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Выяснилось, что великан из Серн-Эббас» был создан во время раннего средневековья в англосаксонский период истории Великобритании — между 700 и 1100 гг. н.э. «Мы получили совсем не то, что ожидалось. Многие археологи и историки думали, что петроглиф был создан в доисторические времена или, наоборот, уже по окончании средних веков. Но никак не во время средневековья. Все оказались неправы. И потому результаты нашего исследования становятся еще более захватывающими», — заявил один из авторов работы, независимый геоархеолог Майк Аллен.