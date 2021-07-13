Маск поаплодировал Рогозину за призыв к миллиардерам России

Основатель компании SpaceX Илон Маск положительно оценил высказывание генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина относительно того, что было бы лучше, если бы российские миллиардеры вкладывались в развитие космических технологий.

11 июля Рогозин прокомментировал полет на орбиту британского миллиардера Ричарда Брэнсона на суборбитальном корабле. «Когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — выразил надежду глава Роскосмоса.

Маск на своей странице в Twitter одобрил это высказывание аплодисментами.

11 июля компания Virgin Galactic успешно запустила свой суборбитальный корабль Unity с экипажем, который возглавлял Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту 86 километров, где экипаж смог ощутить невесомость. В дальнейшем аппарат совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико. Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке.