В США ученые нашли следы колоссальных катаклизмов древности

Ученые Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США) выяснили, что бомбардировка древней Земли крупными астероидами, как тот, который привел к вымиранию динозавров, могла быть гораздо интенсивнее, чем предполагалось. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org.

Кроме того, некоторые космические тела могли достигать колоссальных размеров.

«Мы разработали новую модель ударного потока и сравнили ее со статистическим анализом данных древних сферических слоев. С помощью этого подхода мы обнаружили, что современные модели ранней бомбардировки Земли сильно недооценивают количество известных ударов, зафиксированных слоями сферул», — рассказал доктор Симон Марчи.

Сферулы — это округлые стеклянные частицы, образовавшиеся при высоких температурах при ударе из расплавившихся частиц. Согласно исследованию, число столкновений могло быть в 10 раз выше, чем считалось ранее, в период между 3,5 и 2,5 млрд лет назад. В среднем каждые 15 млн лет Земля подвергалась удару астероида размером с Чиксулуб — древний ударный кратер диаметром около 180 км и изначальной глубиной до 17-20 км. Некоторые из этих столкновений могли быть гораздо более значительными, возможно, варьируясь в размере от города до небольшой провинции.

Ученые подчеркивают, что эти катаклизмы оказали большое влияние на химию приповерхностного слоя Земли и ее способность поддерживать существование живых организмов.

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