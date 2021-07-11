Космолет с миллиардером Брэнсоном на борту успешно вернулся на Землю

Космолет VSS Unity компании Virgin Galactic, на борту которого находился ее основатель, британский миллиардер Ричардом Брэнсон, успешно завершил полет и вернулся на Землю. Трансляция велась на сайте компании.

Аппарат отстыковался от самолета-носителя от самолета-носителя Eve в 11.25 по времени Восточного побережья США (18.25 мск) на высоте около 15 км. Затем космолет начал самостоятельный полет.

После отделения от самолета-носителя космолет включил собственный реактивный двигатель и поднялся на высоту около 100 км в 11.27 по времени Восточного побережья США (18.27 мск), где члены экипажа корабля на несколько минут смогли ощутить невесомость.

Затем аппарат начал снижаться и вскоре приземлился на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.

Вместе с Брэнсоном в полете приняли участие пять сотрудников Virgin Galactic — пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес, которая руководила ходом полета.

Корабль VSS Unity совершил первый испытательный тестовый суборбитальный полет при полной загрузке.

В воскресенье, 11 июля, в США состоялся запуск космолета VSS Unity с 70-летним Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.