Миллиардер Брэнсон отправился в космос на ракетоплане VSS Unity

В США состоялся запуск ракетоплана VSS Unity с 70-летним британским миллиардером и основателем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном на борту. Корабль отправился на границу с космосом. Трансляция события ведется на официальном сайте Virgin Galactic.

Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.

Изначально пуск должен был состояться раньше: Virgin Galactic перенесла на полтора часа первый тестовый суборбитальный полет своего ракетоплана из-за неудовлетворительных погодных условий.

В состав экипажа, кроме самого миллиардера, вошли три астронавта Virgin Galactic – бывшая сотрудница NASA Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

Ранее стало известно, что перед полетом Брэнсона посетил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

До этого в компании Blue Origin, чей основатель и богатейший человек мира Джефф Безос отправится в космос 20 июля, заявили, что запланированный на 11 июля полет Брэнсона не будет полноценным космическим полетом, так как пройдет ниже линии Кармана — общепризнанной высоты в 100 км, с которой начинается космос.