Маск заехал к Брэнсону перед его полетом в космос

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск посетил британского миллиардера и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, который в воскресенье, 11 июля, должен полететь в космос. Об этом предприниматель сообщил в своем Twitter.

«Впереди большой день. Отлично начать утро с другом», — написал Маск под совместным фото с Брэнсоном.

На корабле Unity-22 в космос отправится экипаж из шести человек, в состав которого, помимо самого 70-летнего Брэнсона, войдут пилоты Дэйв Макей и Майкл Мазуччи, испытатель Сириша Бэндла, бортинженер Колин Беннетт и начальник испытаний Бет Мозес.

Начало трансляции запуска запланировано на 10.30 утра по восточному времени в США (17:30 мск).

Ранее в компании Blue Origin, чей основатель и богатейший человек мира Джефф Безос отправится в космос 20 июля, заявили, что запланированный на 11 июля полет Брэнсона не будет полноценным космическим полетом, так как пройдет ниже линии Кармана — общепризнанной высоты в 100 км, с которой начинается космос.