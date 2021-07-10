«Роскосмос» предложил построить на Марсе АЭС

Специалисты предприятия «Роскосмоса» КБ «Арсенал» выступили с предложением создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию для снабжения инфраструктуры электричеством, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы конструкторского бюро.

Сообщается, что марсианскую АЭС хотят доставить на орбиту Марса в составе ядерного буксира «Зевс», после чего сбросить на поверхность планеты на парашюте. После посадки происходит «задействование ЯЭУ (ядерной энергоустановки - ред.)» и «энергоснабжение марсианской базы». После посадки случится «задействование ЯЭУ (ядерной энергоустановки — «Газета.Ru»)» и «энергоснабжение марсианской базы».

Кроме того, ядерный буксир «Зевс», оснащенный средствами ретрансляции сигналов и размещенный в точке либрации системы «Солнце-Марс» (равенства гравитационных сил этих тел), позволит организовать «высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса и находящихся на орбите Марса космических аппаратов».

Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. Макет буксира впервые был представлен на форуме «Армия-2020».