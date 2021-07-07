На Аляске найдены следы ездовых собак-каннибалов

Ездовые собаки, которые использовались коренными народами Аляски в средние века, были каннибалами и ели своих сородичей, установили ученые из Университета Йорка (Британия). Известно, что ездовые собаки используются жителями арктических широт порядка 2 тыс. лет.

В ходе исследования археологи изучили замерзшие экскременты собак со стоянки Нуналлек на Аляске, которая населялась людьми с 13 по 18 века. В ходе анализа извлеченных белков они установили, что в рацион собак входили ткани, кости и внутренности нескольких видов лососевых рыб, в том числе кеты.

В том числе в составе экскрементов была найдена непереваренная кость, указавшая на то, что собаки могли потреблять в пищу и своих собратьев. Ранее подобное предположение было высказано после обнаружения костей с характерными царапинами от зубов. «Жизнь собак и их взаимодействие с людьми лишь недавно стали предметом интереса для археологов. Изучение их привычек в еде открывает много нового в их отношениях с человеком», — пояснила Анне Виборг Рунж, автор исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B.