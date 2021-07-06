Китайские ученые обнаружили схожесть COVID-19 с вирусами у летучих мышей

Ученые-исследователи из Китая обнаружили свидетельства того, что предок COVID-19 поражал летучих мышей. Данные об исследовании опубликованы на портале bioRxiv.

Эти выводы сделали из-за схожего характера накопленных мутаций в геноме SARS-CoV-2 и двух вирусов, которые переносят летучие мыши.

«Эволюционная история SARS-CoV-2 до вспышки загадочна, потому что она имеет только 96% геномного сходства с RaTG13, ближайшим родственником, до сих пор обнаруженным у летучих мышей. Мы обнаружили, что спектр мутаций коронавируса нового типа на 99,9% идентичен спектру RaTG13», — отметили ученые в публикации.

Исследователи также подчеркнули, что результаты являются надежными. Это становится явным после замены RaTG13 на другой вирус, который переносят летучие мыши – RshSTT182. Он обладает 93-процентным сходством с SARS-CoV2.

Китайские ученые отметили, что почти вся эволюция коронавируса нового типа протекала в организме летучих мышей до его дальнейшего перехода к людям.

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