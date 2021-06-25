В США подсчитали, как часто привитые умирают от COVID-19

99% смертей от COVID-19 приходятся на невакцинированных, показал анализ издания Associated Press на основе данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Также более 99% пациентов, попавших в больницы с осложнениями, не были вакцинированы.

По данным CDC, в мае в США было зарегистрировано 850 тыс. случаев госпитализации с COVID-19, при этом лишь 1200 из них пришлись на полностью вакцинированных людей — 0,1 % от всех зараженных, поступивших в больницы. Также в мае от COVID-19 умерло около 18 тыс. человек, из которых вакцинированных было всего 150 — 0,8%. Смертность в целом значительно снизилась — еще в январе в США от COVID-19 умирало более 3400 человек в день.

Эта информация может не отражать точной картины заражений, потому что не учитывает случаи болезни, которые не закончились госпитализацией. Тем не менее, она наглядно показывает, что вакцинация значительно снижает риски осложнений и гибели от COVID-19. По мере распространения штамма SARS-CoV-2 «дельта» болезнь может протекать агрессивнее, поэтому специалисты подчеркивают важность вакцинации.