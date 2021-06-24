Найден человек, проболевший COVID-19 дольше всех в мире

Пожилой британец проболел COVID-19 305 дней, сообщают исследователи из Бристольского университета. Пока что это самый продолжительный случай заболевания. Подробные данные ученые предоставят на июльском Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, пока же они рассказали о пациенте британскому изданию Evening Standard.

72-летний Дэвид Смит из Бристоля заразился COVID-19 в марте 2020 года. В 2019 он завершил курс химиотерапии, которая понадобилась ему из-за лейкемии. Иммунитет Смита, очевидно, все еще был слишком слаб — коронавирус продержался в его организме 10 месяцев.

В апреле он попал в больницу, позже был выписан, но самочувствие не улучшалось. После этого его забирали в больницу еще несколько раз. Врачи предположили, что Смит заразился повторно, но генетический анализ вируса показал, что это все та же инфекция.

Смиту становилось то хуже, то лучше, у него не было аппетита, он похудел со 117 до 63 кг, порой неделями не вставал из постели и ждал смерти. Он убедился, что у жены есть доступ к необходимым документам и банковским кодам, избавился от старых вещей и попрощался с близкими.

Вылечить Смита удалось с помощью введения экспериментального препарата — комбинации касиривимаба и имдевимаба, моноклональных антител, которые связываются c разными участками белковых шипов SARS-CoV-2, не давая вирусу проникать в новые клетки. Аналогичным образом лечили бывшего президента США Дональда Трампа.

Улучшения наступили в течение нескольких недель. Смит постепенно набирался сил, смог ходить и заботиться о себе сам. Когда через 45 дней после начала терапии он наконец получил отрицательный тест, они с женой открыли в честь этого бутылку шампанского.

Смиту удалось вернуться к нормальной жизни. Он навещает близких, ездит за покупками и учит внучку водить машину.

Врачи, работавшие со Смитом, призывают использовать моноклональные антитела для лечения и других пациентов. Долгое пребывание в организме пациента позволяет вирусу мутировать, и своевременное избавление от инфекции сокращает риски появления новых штаммов.