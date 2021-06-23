Ученые выяснили, что пыльца деревьев может переносить коронавирус

Исследователи из университета Никосии на Кипре заявили, что вирусы, такие как COVID-19, могут распространяться через пыльцу с деревьев. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые создали компьютерную модель ивы и смоделировали распространении ее пыльцы. Для этого они использовали передовые гидродинамические модели.

Выяснилось, что при легком ветре пыльца может пролететь за минуту 20 метров, перенося через толпу людей частицы вирусов.

Авторы исследования пришли к выводу, что дистанции в 1,5 метра недостаточного для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Ранее американские ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Бетесде выявили новый фактор, отягощающий течение COVID-19.