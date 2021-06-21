Ученые назвали четыре новых симптома «индийского» штамма COVID-19

Заразившиеся «индийским» штаммом COVID-19 пациенты столкнулись с четырьмя новыми симптомами, сообщает Express со ссылкой на врача-инфекциониста из индийского города Ченнаи Абдула Гафура.

По его словам, зараженные дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто жалуются на диарею. Гафур уточнил, что подобный симптом во время первой волны пандемии наблюдался гораздо реже.

Помимо этого, пациенты с «индийским» штаммом сталкиваются с образованием тромбов, приводящих к гангрене. Также среди симптомов — нарушения слуха и тяжелые желудочные расстройства.

Вариант «Дельта» за последние шесть месяцев распространился в более чем 60 странах. Считается, что этот штамм передается быстрее на 60%, чем предыдущий доминирующий штамм, вариант из британского Кента.

Ранее сообщалось о распространении в Индии нового штамма коронавируса «Дельта плюс», который способен снижать активность антител у переболевших и вакцинированных.