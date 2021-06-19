Ученые выявили неточность в теории Дарвина

Группа ученых из Университета Паннонии в Венгрии под руководством Андреса Ликера нашла неточность в теории Чарльза Дарвина. Речь идет в части полового отбора, передает The Conversation.

Британский исследователь Чарльз Дарвин предположил в рамках своей теории естественного отбора, что если у самца мало самок для спаривания, то он будет больше стараться чтобы завоевать их симпатию. Данная конкуренция будет стимулировать половой отбор и сказываться со временем, в том числе, на величине рогов.

В результате изучив 462 различных видов рептилий, млекопитающих и птиц, венгерские эксперты установили, что половой отбор наиболее выражен не тогда, когда потенциальных партнеров мало, а когда их много.

Отмечалось, что самки живут дольше самцов, а значит их в целом больше.

В итоге из новой научной работы следует, что более мощный самец получает все, а не довольствуется, как утверждал Дарвин, малым.

Ранее ученые раскрыли секреты спасения голубей от хищников. Эта теория была впервые выдвинута в 1971 году британским эволюционным биологом Уильямом Гамильтоном в своей статье «Геометрия для эгоистичного стада».