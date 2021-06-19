NASA не исключает бронирования еще одного места на российском «Союзе»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, возможно, забронирует еще одно место на борту российского корабля «Союз». Это может быть сделано для полета на МКС американского астронавта, заявил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

«Не исключено, что NASA забронирует еще одно место на корабле «Союз» для полета своего астронавта на Международную космическую станцию», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в случае необходимости такой полет может состояться весной 2022 года. Официального подтверждения этой информации еще не поступало.

В полет на орбиту может отправиться американский астронавт Лорел О'Хара. По данным подмосковного Центра подготовки космонавтов, она проходит в России тренировки по действиям в случае посадки корабля «Союз» на водную поверхность.

Ранее сообщалось, что Турция отправит астронавта на МКС. Контракт будет подписан в ближайшие месяцы, после чего начнется отбор кандидатов.

Кроме того, на МКС не удалось развернуть новую солнечную панель.