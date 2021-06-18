Ученые: вакцины от COVID-19 не влияют на качество спермы

Вакцины от COVID-19 не снижают количество сперматозоидов, сообщают урологи из Университета Майами. Исследование было опубликовано в журнале JAMA.

Некоторые мужчины отказываются от вакцинации из страха, что это повлияет на их репродуктивное здоровье — слухи о том, что вакцины якобы вызывают бесплодие, распространены в соцсетях. Чтобы выяснить, влияет ли вакцинация на качество спермы, исследователи пригласили 45 мужчин в возрасте 25-31 года, до вакцинации не имевших проблем с репродуктивным здоровьем. Добровольцы сдали образцы спермы перед тем, как получили первую дозу вакцин от Pfizer и Moderna, и спустя 70 дней после того, как получили вторую дозу.

Авторы работы оценили объем спермы, концентрацию и общее количество сперматозоидов, их подвижность. Они не обнаружили разницы в пробах, взятых до и после вакцинации. Хотя в исследовании рассматривались только две вакцины, ученые полагают, результаты будут аналогичными и для других мРНК-вакцин.

При этом сам COVID-19 вполне может угрожать мужской фертильности. Как показало недавнее исследование китайских ученых, у переболевших COVID-19 намного чаще наблюдается гибель сперматозоидов. Их концентрация в семенной жидкости снижается в пять раз, подвижность уменьшается вдвое, аномалии формы сперматозоидов встречаются в четыре раза чаще.