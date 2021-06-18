В Миноброны начали разработку жвачки-лекарства от коронавируса

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку лекарства от коронавируса, которое будет выглядеть как жевательная резинка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил эту информацию, сказав, что «да, работы в данном направлении ведутся».

Ранее ЦНИИ участвовал в создании вакцины против COVID «Спутник V». Нынешний препарат является мукозальной вакциной в форме жвачки и пастилы.

«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — заявил источник.

Ранее стало известно, что создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» представят второй укол, который позволит увеличить эффективность препарата против индийского штамма.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».