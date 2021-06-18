Ученые нашли причину преждевременного старения

Биологи из США и Китая выяснили, что недостаточное содержание в красных кровяных тельцах белка, отвечающего за высвобождение кислорода, приводит к ухудшению когнитивных способностей и преждевременному старению. Результаты их исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ученые в ходе опытов на мышах установили, что при снижении в крови содержания белка ADORA2B у животных ухудшается память и слух, развивается воспаление в головном мозге и ускоряется старение. Этот белок входит в состав мембраны эритроцитов, красных кровяных телец и помогает высвобождать кислород из крови. Однако с возрастом его содержание в крови снижается. Исследователи предположили, что между этим снижением и старением мозга есть прямая связь.

Для проверки этой идеи они они вывели мышей, в крови которых нет ADORA2B, и сравнили их поведенческие и физиологические показатели с животными из контрольной группы. Животных помещали в условия кислородного голодания. У мышей, у которых ADORA2B отсутствовал, поведенческие и физиологические эффекты недостатка кислорода проявлялись намного сильнее, чем у обычных мышей. Из этого авторы делают вывод о том, что данный белок регулирует поступление дополнительного количества кислорода в мозг в случае его недостатка.

По словам руководителя исследования доктор Ян Ся из департамента биохимии и молекулярной биологии Медицинской школы Макговерна Техасского университета, полученные результаты демонстрируют, что «сигнальный каскад красных кровяных телец ADORA2B, способствуя доставке кислорода в мозг, борется с ранним началом возрастного снижения когнитивных способностей, ухудшением памяти и слуха».

Авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, может ли лечение препаратами, активирующими ADORA2B, ослабить снижение когнитивных функций и предотвратить преждевременное старение.