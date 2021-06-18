В «Роскосмосе» исключили одну из причин утечки воздуха на МКС

Советник генерального директора «Роскосмоса» Сергей Крикалев рассказал, что российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), передает РИА «Новости».

По словам представителя госкорпорации, они уже исключили версию усталости металла.

«То есть они [специалисты] не могут сказать, из-за чего (образовались трещины), но они могут сказать, [что] не из-за усталости», — сказал он.

Крикалев отметил, что, по оценкам специалистов, корпус, в котором выявили трещины, израсходовал свой ресурс на 40-50%.

По его словам, причин появления трещин может быть несколько десятков. В качестве примера советник главы «Роскосмоса» назвал попадание микрометеорита, электрохимическую коррозию металла, бракованный металл, механическое повреждение корпуса изнутри, нарушение технологии сварки.