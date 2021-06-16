На МКС не удалось развернуть новую солнечную панель

Американский и европейский космонавты вышли в космос, чтобы развернуть новую солнечную панель на борту Международной космической станции, но им это не удалось. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщили в NASA, во время монтажных работ возникли сложности с крепежным механизмом.

Астронавты Шейн Кимбро и Томас Песке вышли в космос в 08.11 по времени Восточного побережья США (в 15.11 мск) из модуля Quest. Они пробыли в космосе больше семи часов вместо запланированных шести с половиной.

Кроме того, ү американского специалиста возникли проблемы со скафандром, из-за чего н вернулся в шлюзовой отсек, где был вынужден перезагрузить системы оборудования и проверки скафандра. После этого он смог продолжить работы. Тем не менее, был потерян час времени.

Ранее стало известно, что специалисты государственной корпорации Роскосмос планируют готовить по специальной программе ученых, чтобы отправить их на МКС, где они смогут ставить эксперименты.